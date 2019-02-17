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Азаров предложил рецепт объединения Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1
Фото: ТАСС
Экс-премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность, что объединить Запад и Восток Украины может только идея мира, развития, благополучия и стабильности.
Азаров выразил сожаление по поводу того, что сейчас Украина «очень идеологизирована, даже зазомбирована пропагандой».
«Мы нарисовали себе врагов, нарисовали Россию врагом, нарисовали себе сепаратистов, провели декоммунизацию», — сказал политик в эфире программы «Большое интервью большого политика» на телеканале «112 Украина».
Он выразил уверенность, что объединить Запад и Восток Украины может только идея мира, развития, благополучия и стабильности.
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