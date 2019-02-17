Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что действующему президенту Петру Порошенко стоит не баллотироваться на второй срок, а уйти с должности за то, что довел страну до нищеты.
"Если страна стала за пять лет самой нищей страной в Европе — это не позор тому президенту и правительству, которое довело до этого страну? Если бы у меня близко к этому приближался бы результат, я бы ушел давным давно, и просил бы прощения у украинского народа", — сказал Азаров в эфире программы "Большое интервью большого политика" на телеканале "112 Украина" в субботу.
По его словам, он знает Порошенко как человека, у которого свои личные интересы стоят на первом месте. "У меня негативное отношение к Порошенко", — сказал Азаров.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Всего на пост президента зарегистрированы рекордные за всю историю 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.