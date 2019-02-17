Азаров считает, что Порошенко стоит уйти с должности

"Если страна стала за пять лет самой нищей страной в Европе — это не позор тому президенту и правительству, которое довело до этого страну? Если бы у меня близко к этому приближался бы результат, я бы ушел давным давно, и просил бы прощения у украинского народа", — сказал Азаров в эфире программы "Большое интервью большого политика" на телеканале "112 Украина" в субботу.

По его словам, он знает Порошенко как человека, у которого свои личные интересы стоят на первом месте. "У меня негативное отношение к Порошенко", — сказал Азаров.