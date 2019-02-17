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Азаров считает, что Порошенко стоит уйти с должности 

РИА Новости + ещё 2
Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин
Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что действующему президенту Петру Порошенко стоит не баллотироваться на второй срок, а уйти с должности за то, что довел страну до нищеты.
"Если страна стала за пять лет самой нищей страной в Европе — это не позор тому президенту и правительству, которое довело до этого страну? Если бы у меня близко к этому приближался бы результат, я бы ушел давным давно, и просил бы прощения у украинского народа", — сказал Азаров в эфире программы "Большое интервью большого политика" на телеканале "112 Украина" в субботу.
По его словам, он знает Порошенко как человека, у которого свои личные интересы стоят на первом месте. "У меня негативное отношение к Порошенко", — сказал Азаров.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Всего на пост президента зарегистрированы рекордные за всю историю 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.
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В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Азаров
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