На Украине назвали условие выкидывания президента из окна

«Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян, просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже», — отметил Климкин.

По его мнению, новому лидеру «придется считаться с мнением украинцев».