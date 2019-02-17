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На Украине назвали условие выкидывания президента из окна 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Направление внешней политики Украины не изменится с избранием нового главы государства, считает министр иностранных дел страны Павел Климкин. Он напомнил, что курс на вступление в ЕС и НАТО внесен в конституцию. Об этом глава украинского МИД сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает в субботу, 16 февраля, РИА Новости.
«Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян, просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже», — отметил Климкин.
По его мнению, новому лидеру «придется считаться с мнением украинцев».
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться в конце января.
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В мире , Павел Климкин , Петр Порошенко , МИД , ЕС , НАТО , РИА Новости
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