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Савченко призвала украинцев выйти на новый «майдан» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в настоящий момент под стражей, призвала украинцев выйти на новый «майдан».
Соответствующий призыв на своей странице в Facebook опубликовала сестра парламентария Вера Савченко.
«Воскресенье 17 февраля майдан Независимости в 14:00 (15:00 по мск). Ты гражданин Украины, ты человек и имеешь право на достойную жизнь, безопасность, справедливость», — говорится в сообщении, сопровождённом фотографией Надежды.
7 февраля Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать Савченко в качестве кандидата на пост президента.
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В мире , Украина , Надежда Савченко , Верховная Рада
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