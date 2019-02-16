Савченко призвала украинцев выйти на новый «майдан» 

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в настоящий момент под стражей, призвала украинцев выйти на новый «майдан».
Соответствующий призыв на своей странице в Facebook опубликовала сестра парламентария Вера Савченко.
«Воскресенье 17 февраля майдан Независимости в 14:00 (15:00 по мск). Ты гражданин Украины, ты человек и имеешь право на достойную жизнь, безопасность, справедливость», — говорится в сообщении, сопровождённом фотографией Надежды.
7 февраля Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать Савченко в качестве кандидата на пост президента.