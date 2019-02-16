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Епифаний хочет отменить церковный дресс-код 

Вести.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Global Look Press
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко заявил, что нельзя ставить преграды людям, впервые переступающим порог храма, в том числе диктовать им, как следует одеваться.
Как заявил Епифаний во время визита в Черновецкую область в субботу, 16 февраля, такие преграды иногда выставляет старшее поколение. Он привел в пример требование о том, что женщины, посещающие церковь, обязательно должны быть в платках и "иметь определенный вид".
"Мы должны стать ближе к людям", — призвал Епифаний, слова которого цитирует РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, имеет смысл рассмотреть вопрос о возможности переноса некоторых церковных праздников. Священник заявил о необходимости проведения просветительской работы, чтобы украинский народ понимал, что церковный календарь — это не догма.
Вместе с тем Епифаний пообещал, что реформы в жизни церкви будут постепенными, они будут осуществляться, когда украинское общество быдет готово к изменениям. Пока же, по его словам, это не актуально.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, участвовать в этом мероприятии отказалась. Томос об автокефалии "новой церкви" константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву 6 января. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
"Интронизация" Епифания состоялась в Киеве 3 февраля.
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В мире , Украина , РПЦ , РИА Новости
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