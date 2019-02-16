Епифаний хочет отменить церковный дресс-код

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко заявил, что нельзя ставить преграды людям, впервые переступающим порог храма, в том числе диктовать им, как следует одеваться.

Как заявил Епифаний во время визита в Черновецкую область в субботу, 16 февраля, такие преграды иногда выставляет старшее поколение. Он привел в пример требование о том, что женщины, посещающие церковь, обязательно должны быть в платках и "иметь определенный вид".

"Мы должны стать ближе к людям", — призвал Епифаний, слова которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, по его мнению, имеет смысл рассмотреть вопрос о возможности переноса некоторых церковных праздников. Священник заявил о необходимости проведения просветительской работы, чтобы украинский народ понимал, что церковный календарь — это не догма.

Вместе с тем Епифаний пообещал, что реформы в жизни церкви будут постепенными, они будут осуществляться, когда украинское общество быдет готово к изменениям. Пока же, по его словам, это не актуально.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Каноническая Украинская православная церковь , которую возглавляет митрополит Онуфрий, участвовать в этом мероприятии отказалась. Томос об автокефалии "новой церкви" константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву 6 января. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

"Интронизация" Епифания состоялась в Киеве 3 февраля.