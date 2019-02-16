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Керри оценил отношения США и России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Джон Керри заявил, что Дональд Трамп потерпел неудачу в установлении нормальной дипломатии с Россией.
Отношения России и США находятся в периоде стагнации, американский лидер «потерпел неудачу в установлении нормальной дипломатии с Россией». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал экс-госсекретарь США Джон Керри.
«Наши отношения не в самом хорошем состоянии в данный момент. Потребуются усилия, чтобы перевести их в нормальное русло. Наш президент потерпел неудачу в установлении нормальной дипломатии с Россией», — сказал Керри, отвечая на вопрос, в каком состоянии находятся отношения России и США.
Он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются очень медленно, и этому способствует множество факторов.
«Ситуация с ДРСМД, Украина, кибервмешательство в наши выборы, я полагаю, это вопросы, по которым надо работать, но к сожалению, они стагнируют, движутся очень медленно», — добавил Керри.
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В мире , Политика , США , Джон Керри , Дональд Трамп
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