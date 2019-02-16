Керри оценил отношения США и России

Отношения России и США находятся в периоде стагнации, американский лидер «потерпел неудачу в установлении нормальной дипломатии с Россией». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал экс-госсекретарь США Джон Керри.

«Наши отношения не в самом хорошем состоянии в данный момент. Потребуются усилия, чтобы перевести их в нормальное русло. Наш президент потерпел неудачу в установлении нормальной дипломатии с Россией», — сказал Керри, отвечая на вопрос, в каком состоянии находятся отношения России и США.

Он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются очень медленно, и этому способствует множество факторов.