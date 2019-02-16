Принцессу Монако пригласили в Крым на ЯМЭФ

Ранее РИА Новости в пресс-службе правительства Удмуртии сообщили, что принцесса Монако Стефания Мария Елизавета планирует приехать 10 марта в Ижевск на XII Международный фестиваль циркового искусства.

"Отправляли приглашение, ответ пока не получили. Пока нет подтверждения, ничего сказать не можем, но, конечно, для нас было бы неплохо, если бы приезжали известные люди такого уровня", — сказал Назаров.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля. Организаторы ожидают участников более трех тысяч участников из порядка 100 стран мира.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером форума.