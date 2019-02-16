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СМИ: шесть главарей ИГ задержаны на севере Ливана 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецслужба ливанской армии задержала шестерых опасных террористов, занимавших высокие посты в группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу новостной портал An-Nashra.
По его информации, в ходе проведенной операции в районе Хермель на севере Ливана задержан один из полевых командиров ИГ Мухаммед Халед аль-Хадж, который нелегально пересек границу. После его допроса в местечке Эш-Шавагир был схвачен проникший в Ливан религиозный авторитет ИГ Ахмед Мансур аль-Халаф, носящий титул "эмира", и еще четверо террористов.
Как указывает портал, все они бежали в Ливан из сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где проводится военная операция против последних форпостов ИГ.
В начале февраля была ликвидирована ячейка ИГ в Триполи (90 км от Бейрута). Тогда схватили четверых боевиков, готовивших диверсии.
По данным МВД Ливана, в прошлом году местные спецслужбы предотвратили два крупных теракта накануне проведения в стране парламентских выборов 6 мая. Тогда боевики, связанные с ИГ, проникли в Ливан из сирийской провинции Идлиб. Груз с взрывчаткой удалось перехватить на границе.
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В мире , Происшествия , Исламское государство , Ливан
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