СМИ: шесть главарей ИГ задержаны на севере Ливана

Спецслужба ливанской армии задержала шестерых опасных террористов, занимавших высокие посты в группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ). Об этом сообщил в субботу новостной портал An-Nashra.

По его информации, в ходе проведенной операции в районе Хермель на севере Ливана задержан один из полевых командиров ИГ Мухаммед Халед аль-Хадж, который нелегально пересек границу. После его допроса в местечке Эш-Шавагир был схвачен проникший в Ливан религиозный авторитет ИГ Ахмед Мансур аль-Халаф, носящий титул "эмира", и еще четверо террористов.

Как указывает портал, все они бежали в Ливан из сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где проводится военная операция против последних форпостов ИГ.

В начале февраля была ликвидирована ячейка ИГ в Триполи (90 км от Бейрута). Тогда схватили четверых боевиков, готовивших диверсии.

По данным МВД Ливана, в прошлом году местные спецслужбы предотвратили два крупных теракта накануне проведения в стране парламентских выборов 6 мая. Тогда боевики, связанные с ИГ, проникли в Ливан из сирийской провинции Идлиб. Груз с взрывчаткой удалось перехватить на границе.