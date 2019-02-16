Храм УПЦ попытались захватить в Волынской области

Представители «новой церкви» Украины напали на Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пески Волынской области, сообщил глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

«Сейчас в селе Пески Гороховского района сторонники ПЦУ срезают замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма. Жители села сообщают о том, что в этой вакханалии участвуют жители соседнего [города] Берестечко, которые неделю назад захватили Свято-Троицкий собор», — цитирует ТАСС Точинского.

Он отметил, что на месте присутствуют командир местной части МЧС и служитель новой церковной структуры Украины.

В понедельник в Николаевской области неизвестные подожгли храм канонической Украинской православной церкви.

В РПЦ сообщали, что не больше 30 приходов перешли в созданную «православную церковь Украины» (ПЦУ), 45 храмов канонической УПЦ просто захвачены.