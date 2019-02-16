Протестующие в Албании штурмуют здание правительства 

Участники акции протеста против политики правящей Социалистической партии (СП), требующие отставки её лидера Эди Рамы с поста главы кабмина, пытаются прорваться в оцепленное полицией здание правительства.
Митингующим удалось оттеснить стражей порядка, они начали ломать двери в здание металлическими прутьями. Полицейские применяют против толпы слезоточивый газ. Протестующие в ответ швыряют камни и бутылки с зажигательной смесью, сообщает Reuters.
Оппозиционная Демократическая партия (ДП) обвиняет Раму в коррупции и экономических трудностях. Накануне акции один из демократов облил премьера главу правительства чернилами.