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Протестующие в Албании штурмуют здание правительства 

News.ru + ещё 3 46 минут назад
Фото: twitter.com/fisco24_info
Участники акции протеста против политики правящей Социалистической партии (СП), требующие отставки её лидера Эди Рамы с поста главы кабмина, пытаются прорваться в оцепленное полицией здание правительства.
Митингующим удалось оттеснить стражей порядка, они начали ломать двери в здание металлическими прутьями. Полицейские применяют против толпы слезоточивый газ. Протестующие в ответ швыряют камни и бутылки с зажигательной смесью, сообщает Reuters.
Оппозиционная Демократическая партия (ДП) обвиняет Раму в коррупции и экономических трудностях. Накануне акции один из демократов облил премьера главу правительства чернилами.
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В мире , Европа , Демократическая партия США , Ата-Мекен , Reuters , Албания
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