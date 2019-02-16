США пообещали выделить Украине 700 млн долларов

«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до 700 млн долларов», — говорится в сообщении посольства США на Украине в Facebook.

«Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование», — сообщили в дипломатическом представительстве.

С учетом выделенных Пентагоном 250 млн долларов совокупный объем помощи Украине от США составит 695,7 млн долларов.

В середине августа прошлого года Украина благодарила США за 250 млн долларов военной помощи. Сообщалось, что американская военная помощь подразумевает и поставки «летальных вооружений».