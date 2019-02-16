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США пообещали выделить Украине 700 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В рамках одобренного Конгрессом США пакета законодательных актов, подписанных Дональдом Трампом, Украина получит от Вашингтона финансовую помощь в размере 700 млн долларов, сообщили в американском посольстве в Киеве.
«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до 700 млн долларов», — говорится в сообщении посольства США на Украине в Facebook.
«Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование», — сообщили в дипломатическом представительстве.
С учетом выделенных Пентагоном 250 млн долларов совокупный объем помощи Украине от США составит 695,7 млн долларов.
В середине августа прошлого года Украина благодарила США за 250 млн долларов военной помощи. Сообщалось, что американская военная помощь подразумевает и поставки «летальных вооружений».
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Комментарии1
В мире , США , Дональд Трамп , Пентагон , Конгресс США
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