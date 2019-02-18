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Spiegel «лишил» США статуса мирового лидера 

РИА Новости + ещё 9 54 минуты назад
США, несмотря на заявления вице-президента Майка Пенса об "американском лидерстве", сделанные им в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, на деле уступают свои позиции России и Китаю, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Как отмечает журнал, Пенс в ходе выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали "сильны как никогда", а "Америка снова стала лидером свободного мира".
"Таковым является удивительный параллельный мир, который Пенс описал в своей речи. С реальностью это имеет мало общего. Америка не лидирует, она сдает позиции", — пишет Der Spiegel, отмечая, что "вперед вырываются" другие: Россия, Китай и даже Иран.
Кроме того, трансатлантические отношения переживают самый глубокий кризис за всю историю своего существования, указывает издание. При этом Соединенные Штаты, не являясь лидером, продолжают раздавать указания остальным, отмечает Der Spiegel.
Представители европейских стран слушали выступление Пенса "с каменными лицами", пишет журнал.
"Им было ясно, что в понимании Пенса является американским лидерством — один раздает приказы, а другие их выполняют. Это не совпадает с их собственными представлениями о партнерстве", — констатирует Der Spiegel.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда фон Клейста, который был руководителем конференции до 1998 года. Традиционно на конференции вручается премия его имени за вклад в дело мира и разрешения конфликтов.
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В мире , Видео , США , Майк Пенс , Дональд Трамп , Spiegel , Китай
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