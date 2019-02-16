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Порошенко не хочет говорить с российскими СМИ, пока те не «извинятся перед Украиной» 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко, принимающий участие в работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отказался разговаривать с российскими СМИ, потребовав извинений перед Украиной. Такая реакция последовала на попытку журналистов телеканала "Россия-1" задать вопрос проходящему мимо лидеру.
"Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной", — сказал Порошенко.
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При этом охранник президента начал отталкивать журналиста, одновременно зачем-то удерживая руку, в которой тот держал микрофон.
В субботу Порошенко выступит на панельной дискуссии конференции, посвященной безопасности в Восточной Европе.
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