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На Украине суд продлил арест Савченко и Рубану 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости Reuters
Черниговский апелляционный суд принял решение о продлении ареста депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и главе центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану.
Соответствующее решение суда опубликовано в Facebook Веры Савченко — сестры арестованной Надежды Савченко.
«Суд постановил продлить обвиняемой Надежде Савченко и Владимиру Рубану срок содержания под стражей на период до 60 дней, до 15 апреля включительно, без определения размера залога», — указано в постановлении.
Ранее сообщалось, что Савченко и Рубан намерены подать ходатайство о рассмотрении их дела судом присяжных.
7 февраля Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать Савченко в качестве кандидата на пост президента.
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В мире , Украина , Надежда Савченко , Верховная Рада
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