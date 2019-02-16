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Меркель заявила о необходимости согласования санкций против России 

ТАСС + ещё 2 36 минут назад
Германия поддерживает санкции в отношении России, санкционные меры должны быть согласованы. Об этом в субботу заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы поддерживаем санкции против России. Они должны быть согласованы [с Украиной], — сказала она.
Запад должен поддерживать диалог с Россией, Основополагающий акт Россия — НАТО следует соблюдать, заявила канцлер Германии.
"Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия — НАТО", — сказала глава кабмина. "Переговорную нить нельзя терять", — добавила она.
"С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с Россией", — отметила Меркель.
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В мире , Видео , Европа , Украина , Ангела Меркель , НАТО , Германия
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