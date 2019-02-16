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Эрдоган заявил о провале женевского процесса по Сирии 

News.ru + ещё 2 36 минут назад
Женевский процесс по урегулированию ситуации в Сирии провалился, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение турецкий лидер выразил журналистам в самолёте, возвращаясь из Сочи с трёхстороннего саммита, посвящённого сирийской проблеме.
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Он отметил, что «переговоры в Астане проходили как дополнение к женевскому процессу, который идёт под патронажем ООН».
«Мы не рассматриваем Астану в качестве альтернативы Женеве, но женевский процесс провалился. Мы должны это признать», — цитирует Эрдогана ТАСС.
Он выразил мнение, что в астанинский процесс необходимо включить Ирак и Ливан. Президент Турции объяснил это тем, что «обе страны имеют общие границы с Сирией и разного уровня отношения с этим государством».
Сейчас саммит проходит в трёхстороннем формате с участием лидеров России, Турции и Ирана. Ближайший состоится в Турции.
Ранее, как сообщал News.ru, по итогам диалога глав трёх государств в Сочи Владимир Путин отметил, что Россия не видит существенных подвижек в выводе американских войск из Сирии. При этом он подчеркнул, что лидеры РФ, Турции и Ирана исходят из того, что это всё-таки произойдёт.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Сирия , Турция
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