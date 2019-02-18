Бойцы вооруженной курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) захватили боевика, который на английском языке озвучивал десятки пропагандистских роликов запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) . Речь идёт о 35-летнем гражданине Канады ближневосточного происхождения Мухаммеде Халифе.
Террориста поймали в январе. Среди озвученных им десятков аудио— и видеозаписей, в том числе те, на которых запечатлены казни заложников — сирийские военные, американский репортёр Джеймс Фоули, а также иорданский пилот Муаз Юсеф аль-Касасиба, пишет The New York Times.
«Его голос — наиболее узнаваемый из тех, который на английском языке когда-либо звучал в пропаганде ИГ», — заявил в интервью изданию старший научный сотрудник центра по изучению распространения радикальных идей при Королевском колледже Лондона Чарльз Уинтер.
По мнению экспертов в сфере борьбы с терроризмом, для записи пропагандистских материалов боевики ИГ остро нуждались в людях, говорящих на английском языке без акцента.
Мухаммед Халиф переехал в Канаду из Саудовской Аравии в детстве. Известно, что он учился в университете в Торонто, а в 222 013 году отправился в Сирию, где вступил в ряды боевиков участвовал на их стороне в боевых действиях.
Как сообщал News.ru, президент США Дональд Трамп обратился к европейским странам с призывом «взять обратно» свыше 800 боевиков ИГ. По его словам, всех захваченных в Сирии террористов необходимо предать суду. До этого представители СДС заявили о том, что террористы из ИГ потеряли последний анклав в Сирии.