Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курды поймали озвучивающего ролики ИГ боевика 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Бойцы вооруженной курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) захватили боевика, который на английском языке озвучивал десятки пропагандистских роликов запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) . Речь идёт о 35-летнем гражданине Канады ближневосточного происхождения Мухаммеде Халифе.
Террориста поймали в январе. Среди озвученных им десятков аудио— и видеозаписей, в том числе те, на которых запечатлены казни заложников — сирийские военные, американский репортёр Джеймс Фоули, а также иорданский пилот Муаз Юсеф аль-Касасиба, пишет The New York Times.
«Его голос — наиболее узнаваемый из тех, который на английском языке когда-либо звучал в пропаганде ИГ», — заявил в интервью изданию старший научный сотрудник центра по изучению распространения радикальных идей при Королевском колледже Лондона Чарльз Уинтер.
По мнению экспертов в сфере борьбы с терроризмом, для записи пропагандистских материалов боевики ИГ остро нуждались в людях, говорящих на английском языке без акцента.
Мухаммед Халиф переехал в Канаду из Саудовской Аравии в детстве. Известно, что он учился в университете в Торонто, а в 222 013 году отправился в Сирию, где вступил в ряды боевиков участвовал на их стороне в боевых действиях.
Как сообщал News.ru, президент США Дональд Трамп обратился к европейским странам с призывом «взять обратно» свыше 800 боевиков ИГ. По его словам, всех захваченных в Сирии террористов необходимо предать суду. До этого представители СДС заявили о том, что террористы из ИГ потеряли последний анклав в Сирии.
News.ru: последние новости
Трамп поверил Путину о безоружности КНДР Климкин: у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами Обвинения в нацизме не дают покоя Польше
Комментарии5
В мире , Африка , Ближний Восток , Видео , Конфликты , Джеймс Фоули , Дональд Трамп , Исламское государство , New York Times , Канада
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
«Узнал из интернета»: Башаров о разводе с избитой женой
Шоу-бизнес Статьи
Донбасс предложили обхитрить
В мире Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение