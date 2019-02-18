Курды поймали озвучивающего ролики ИГ боевика

Террориста поймали в январе. Среди озвученных им десятков аудио— и видеозаписей, в том числе те, на которых запечатлены казни заложников — сирийские военные, американский репортёр Джеймс Фоули , а также иорданский пилот Муаз Юсеф аль-Касасиба, пишет The New York Times

«Его голос — наиболее узнаваемый из тех, который на английском языке когда-либо звучал в пропаганде ИГ», — заявил в интервью изданию старший научный сотрудник центра по изучению распространения радикальных идей при Королевском колледже Лондона Чарльз Уинтер.

По мнению экспертов в сфере борьбы с терроризмом, для записи пропагандистских материалов боевики ИГ остро нуждались в людях, говорящих на английском языке без акцента.

Мухаммед Халиф переехал в Канаду из Саудовской Аравии в детстве. Известно, что он учился в университете в Торонто, а в 222 013 году отправился в Сирию, где вступил в ряды боевиков участвовал на их стороне в боевых действиях.