Сестра Бориса Джонсона разделась на ТВ в знак протеста против Brexit

Как отмечается, она была одним из участников дискуссионного шоу. Во время дебатов она решила скинуть свою одежду, чтобы выразить несогласие.

«Насколько мне известно, в наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идет о Brexit», — заявила Джонсон.

Уточняется, что Джонсон решила последовать примеру профессора Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая в знак протеста против Brexit раздевалась во время своих выступлений.