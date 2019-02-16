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Сестра Бориса Джонсона разделась на ТВ в знак протеста против Brexit 

Газета.Ru 27 минут назад
Сестра экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Рэйчел разделась в прямом эфире Sky News в знак протеста против Brexit. Об этом пишет Mediaite.
Как отмечается, она была одним из участников дискуссионного шоу. Во время дебатов она решила скинуть свою одежду, чтобы выразить несогласие.
«Насколько мне известно, в наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идет о Brexit», — заявила Джонсон.
Уточняется, что Джонсон решила последовать примеру профессора Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая в знак протеста против Brexit раздевалась во время своих выступлений.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена продолжить переговоры по Brexit после новой неудачи.
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В мире , Видео , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Sky News , Великобритания
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