Роговцеву назвали продажной за совет изолироваться от РФ

Российские интернет-пользователи раскритиковали украинскую актрису Аду Роговцеву , которая посоветовала украинцам «самоизолироваться» от россиян, так как они воспринимают граждан Украины как «вымышленный народ».

В ответ на её заявление комментаторы предложили ей отказаться от звания народной артистки СССР, юзер Елена Абрамова назвала артистку «жабой продажной».

«Ну, хочет изолироваться — лишите ее звания, пусть изолируется», — написала Lana_Atevs24.

Другой пользователь отметил, что пожилые люди обычно «мудреют», а вот Роговцева «чёрте что».

Некоторые возмущённые предположили, что актриса таким образом решила «подкалымить», передаёт URA.RU.

Как писал News.ru, ранее советская и украинская актриса Ада Роговцева посоветовала украинцам изолироваться от россиян из-за якобы «снисходительного отношения» последних. По словам артистки, получившей славу в Советском Союзе, россиян уже «нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них».