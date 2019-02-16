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Роговцеву назвали продажной за совет изолироваться от РФ 

News.ru 37 минут назад
Фото: Yulia Kapishnikova/Global Look Press
Российские интернет-пользователи раскритиковали украинскую актрису Аду Роговцеву, которая посоветовала украинцам «самоизолироваться» от россиян, так как они воспринимают граждан Украины как «вымышленный народ».
Народная артистка СССР распекла россиян
В ответ на её заявление комментаторы предложили ей отказаться от звания народной артистки СССР, юзер Елена Абрамова назвала артистку «жабой продажной».
«Ну, хочет изолироваться — лишите ее звания, пусть изолируется», — написала Lana_Atevs24.
Другой пользователь отметил, что пожилые люди обычно «мудреют», а вот Роговцева «чёрте что».
Некоторые возмущённые предположили, что актриса таким образом решила «подкалымить», передаёт URA.RU.
Как писал News.ru, ранее советская и украинская актриса Ада Роговцева посоветовала украинцам изолироваться от россиян из-за якобы «снисходительного отношения» последних. По словам артистки, получившей славу в Советском Союзе, россиян уже «нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них».
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Комментарии23
В мире , Елена Абрамова , Ада Роговцева , РИА Ura.ru
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