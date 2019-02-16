Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналистка устроила «рабовладельческую» вечеринку и поплатилась 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: @ninaborges
Глава отдела моды Vogue Brazil Доната Мейреллес отпраздновала 50-й день рождения, устроив для друзей «рабовладельческую» вечеринку. На это обратила внимание пользовательница Twitter Partido do Suco de Laranja.
К своей записи микроблогер прикрепила скриншоты фотографий из Instagram сотрудницы издания, а также других гостей мероприятия (в настоящий момент удалены), где они позируют на троне в окружении чернокожих женщин в костюме рабынь. Отмечается, что торжество проходило в штате Баия, где чернокожие жители составляют большинство населения.
Публикация Мейреллес вызвала гнев у пользователей соцсети, и они раскритиковали идею вечеринки, пишет The Guardian. Комментаторы заметили, что белые платья, в которых позируют чернокожие женщины, напоминают униформу домашних рабынь. Кроме того, они обратили внимание на сходство стула с декоративным троном для рабовладельцев.
На следующий день сотрудница издания заявила, что оформление ее торжества не было связано с рабством: вечеринка якобы была выполнена в стиле афробразильской народной традиции «кандомбле». Тем не менее, Мейреллес уволилась со своей должности, а издание пообещало увеличить количество материалов антидискриминационной направленности.
В октябре 2018 года жена президента США попала в центр скандала из-за выбора костюма колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. Как отмечает издание, Мелания Трамп надела пробковый шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.
Последние новости
России предсказали устойчивость к санкциям Умер Михаил Юрьев Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников
Комментарии
В мире , The Guardian
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Изменила мнение о Децле»: чего ждать от исповеди матери
Шоу-бизнес Статьи
Переплатили: Маск воюет с NASA за Юпитер
Наука и техника Статьи
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
Зеленский или Порошенко? Вакарчук сделал свой выбор
Статьи В мире
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение