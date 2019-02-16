Журналистка устроила «рабовладельческую» вечеринку и поплатилась

Hey @CondeNast, Donata Meirelles, the director of Vogue Brazil, had her birthday party inspired in "Brazil Slavery Colonies" and even had black models dressed as slaves to use as photo props. Asking for a friend: does this align with your company's values? #VogueRacista pic.twitter.com/7K0DmnK7nd— Partido do Suco de Laranja (@ninaborges) 9 февраля 2019 г. Глава отдела моды Vogue Brazil Доната Мейреллес отпраздновала 50-й день рождения, устроив для друзей «рабовладельческую» вечеринку. На это обратила внимание пользовательница Twitter Partido do Suco de Laranja.

К своей записи микроблогер прикрепила скриншоты фотографий из Instagram сотрудницы издания, а также других гостей мероприятия (в настоящий момент удалены), где они позируют на троне в окружении чернокожих женщин в костюме рабынь. Отмечается, что торжество проходило в штате Баия, где чернокожие жители составляют большинство населения.

Публикация Мейреллес вызвала гнев у пользователей соцсети, и они раскритиковали идею вечеринки, пишет The Guardian . Комментаторы заметили, что белые платья, в которых позируют чернокожие женщины, напоминают униформу домашних рабынь. Кроме того, они обратили внимание на сходство стула с декоративным троном для рабовладельцев.

На следующий день сотрудница издания заявила, что оформление ее торжества не было связано с рабством: вечеринка якобы была выполнена в стиле афробразильской народной традиции «кандомбле». Тем не менее, Мейреллес уволилась со своей должности, а издание пообещало увеличить количество материалов антидискриминационной направленности.

В октябре 2018 года жена президента США попала в центр скандала из-за выбора костюма колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. Как отмечает издание, Мелания Трамп надела пробковый шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.