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Союз России и Китая похоронит мировую гегемонию США 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
Союз Москвы и Пекина несёт смертельную опасность господству Вашингтона в мире. Такое мнение высказал профессор университета Джона Хопкинса Хал Брэнд, проанализировав выводы разведывательных ведомств США.
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По его словам, доклад разведки «пролил свет» на тенденции, которые «могут серьёзно изменить мировую обстановку к худшему». Об этом Брэнд пишет в статье для американского агентства Bloomberg.
В настоящее время Москва и Пекин в значительно большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо, начиная с середины 1950-х годов, отмечает автор статьи. А зная, как Россия и Китай относятся к влиянию США на мировой арене, можно предположить, что их сближение только продолжится. Более того, считает Брэнд, совместный союз может позволить им набраться таких сил, что в будущем противостоять США и Россия, и Китай смогут даже поодиночке.
Он отмечает, что Москва и Пекин плотно сотрудничают в таких сферах, как военные учения, экспорт вооружения, энергетика, экономика. Развитие же политической ситуации в мире будет определяться новыми технологиями, такими как искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология. Профессор считает, что государство, которое будет господствовать в названных сферах, получит серьёзное преимущество над конкурентами.
Брэнд ставит под сомнение, что США способны вырваться в этой гонке вперёд.
«На протяжении многих десятилетий американцы считали своё технологическое преимущество геополитическим тузом в рукаве. Однако теперь технологические прорывы грозят увяданием американской власти и смутными временами для всего мира», — уверен профессор.
Ранее News.ru сообщал, что генсек НАТО выдвинул ультиматум Москве и Пекину. Йенс Столтенберг выступил против ликвидации ядерного оружия. По его мнению, сначала отказаться от вооружения данного типа должны Россия и Китай.
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В мире , Йенс Столтенберг , Джон Хопкинс , НАТО , Bloomberg , Китай , США
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