Союз России и Китая похоронит мировую гегемонию США

Союз Москвы и Пекина несёт смертельную опасность господству Вашингтона в мире. Такое мнение высказал профессор университета Джона Хопкинса Хал Брэнд, проанализировав выводы разведывательных ведомств США

По его словам, доклад разведки «пролил свет» на тенденции, которые «могут серьёзно изменить мировую обстановку к худшему». Об этом Брэнд пишет в статье для американского агентства Bloomberg

В настоящее время Москва и Пекин в значительно большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо, начиная с середины 1950-х годов, отмечает автор статьи. А зная, как Россия и Китай относятся к влиянию США на мировой арене, можно предположить, что их сближение только продолжится. Более того, считает Брэнд, совместный союз может позволить им набраться таких сил, что в будущем противостоять США и Россия, и Китай смогут даже поодиночке.

Он отмечает, что Москва и Пекин плотно сотрудничают в таких сферах, как военные учения, экспорт вооружения, энергетика, экономика. Развитие же политической ситуации в мире будет определяться новыми технологиями, такими как искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология. Профессор считает, что государство, которое будет господствовать в названных сферах, получит серьёзное преимущество над конкурентами.

Брэнд ставит под сомнение, что США способны вырваться в этой гонке вперёд.

«На протяжении многих десятилетий американцы считали своё технологическое преимущество геополитическим тузом в рукаве. Однако теперь технологические прорывы грозят увяданием американской власти и смутными временами для всего мира», — уверен профессор.