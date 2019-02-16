Выступление представителя Мадуро на заседании ОАГ прервали

Выступление постпреда Венесуэлы ООН Самуэля Монкады, представлявшего позицию латиноамериканской страны на заседании Организации американских государства (ОАГ), было прервано, дипломату пришлось убеждать председателя, что он имеет право продолжить свою речь.

Постпред в своей речи напомнил позицию Венесуэлы, которая считает неконституционным провозглашение лидера оппозиции Хуана Гуаидо президентом, а также осудил заморозку счетов со стороны США и арест золота страны Банком Англии.

По его мнению, вокруг событий в Венесуэле "построена гора лжи, фальши, манипуляций", создан "параллельный мир, чтобы запутать миллионы людей".

Председатель заседания ОАГ прервал Монкаду, отметив, что время собрания подходит к концу, и попытался поблагодарить его за выступление.

"Я в течение двух с половиной часов слушал, как все указывали Венесуэле, теперь народ Венесуэлы должен узнать нашу позицию. Мне нужно еще 10 минут", — возразил Монкада, выступавший последним.

В зале поднялся гул.

"Я не понимаю, как суверенные государства могут говорить все, что хотят о Венесуэле и не имеют терпения выслушать правду", — заявил на это постпред.

Председатель заседания позволил ему закончить выступление.