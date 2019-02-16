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Выступление представителя Мадуро на заседании ОАГ прервали 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Выступление постпреда Венесуэлы в ООН Самуэля Монкады, представлявшего позицию латиноамериканской страны на заседании Организации американских государства (ОАГ), было прервано, дипломату пришлось убеждать председателя, что он имеет право продолжить свою речь.
Постпред в своей речи напомнил позицию Венесуэлы, которая считает неконституционным провозглашение лидера оппозиции Хуана Гуаидо президентом, а также осудил заморозку счетов со стороны США и арест золота страны Банком Англии.
По его мнению, вокруг событий в Венесуэле "построена гора лжи, фальши, манипуляций", создан "параллельный мир, чтобы запутать миллионы людей".
Председатель заседания ОАГ прервал Монкаду, отметив, что время собрания подходит к концу, и попытался поблагодарить его за выступление.
"Я в течение двух с половиной часов слушал, как все указывали Венесуэле, теперь народ Венесуэлы должен узнать нашу позицию. Мне нужно еще 10 минут", — возразил Монкада, выступавший последним.
В зале поднялся гул.
"Я не понимаю, как суверенные государства могут говорить все, что хотят о Венесуэле и не имеют терпения выслушать правду", — заявил на это постпред.
Председатель заседания позволил ему закончить выступление.
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В мире , Латинская Америка , ООН , Венесуэла
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