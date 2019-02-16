Эрдоган выступил с обвинениями в адрес США и ЕС

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение Франции учредить день памяти геноцида армян, обвинил ЕС в нежелании принимать Анкару в свой состав по религиозным мотивам, а также высказал претензии США в связи с задержкой экстрадиции Фетхуллаха Гюлена и делом саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Эрдоган осудил решение президента Франции Эмманюэля Макрона учредить национальный день памяти геноцида армян, передает ТАСС

«Он новичок в политике, пусть лучше учит историю. В нашей истории не было геноцида», — заявил турецкий лидер в эфире телеканала A Haber, впервые прокомментировав эту тему.

Кроме того, Эрдоган обвинил Европейский союз в нежелании принимать Турцию в свой состав по религиозным мотивам.

«Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо», — сказал турецкий лидер.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты «ведут себя неискренне» в вопросе выдачи главаря «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота.

В этом же интервью Эрдоган обвинил Центральное разведывательное управление США в том, что его сотрудники «не приложили все усилия к расследованию убийства Хашогджи», хотя Турция «поделилась всей имеющейся информацией» по этому делу.