Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: вице-президент США обвинил Иран в антисемитизме 

ТАСС + ещё 1 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
Вице-президент США Майкл Пенс считает, что от властей Ирана исходят угрозы в духе антисемитизма, который подпитывали нацисты в Европе. Соответствующее заявление он сделал журналистам на борту самолета, летевшего из Варшавы в Мюнхен, где он возглавит американскую делегацию на конференции по безопасности.
"В Тегеране существует режим, выступающий со смертельными угрозами, подобно тому пронизанному ненавистью антисемитизму, который подпитывали нацисты в Европе", — процитировало Пенса в пятницу агентство Reuters.
В четверг, выступая в Варшаве на конференции по Ближнему Востоку, Пенс заявил о готовности США расширить введенные против Ирана санкции, если ИРИ не изменит свою политику.
ТАСС: последние новости
CNN: пресс-секретарь Белого дома ответила на вопросы офиса спецпрокурора Мюллера Совбез РФ прогнозирует возможное повторение украинского "майдана" в Молдавии Трамп подписал проект бюджета США на 2019 финансовый год
В мире , Ближний Восток , США , Reuters , Варшава , Иран , Мюнхен
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение