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Британская разведка заявила о готовности жестко ответить ГРУ 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Российские спецслужбы получат жесткий ответ, если не прекратят вести подрывную деятельность против Запада. Об этом заявил глава британской разведывательной службы MI-6 Алекс Янгер на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает газета Financial Times.
По словам Янгера, ГРУ и другие российские спецслужбы продолжают представлять угрозу западным странам, несмотря на усилия Великобритании и ее союзников.
«Мы дали им ясно понять, что, как бы они ни пытались открыто и тайно навредить нашим демократическим институтам и нашим союзам, это не сработает. (…) Это будет стоить им слишком многого», — сказал Янгер. Он добавил, что не стоит забывать о ценности союзов между европейскими государствами.
Ранее с осуждением действий России выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. 11 февраля он заявил, что Россия представляет угрозу всему мировому порядку, и странам НАТО нужно готовиться к ответу на российские провокации.
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Комментарии76
В мире , Армия , ГРУ , НАТО , Financial Times
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