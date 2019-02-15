«Это украинские олигархи должны нам»: с России требуют за Крым

Украинский Приватбанк сообщил, что арбитражный суд в Гааге вынес решение в его пользу и против РФ в деле об экспроприации активов банка в Крыму . Финансовое учреждение хочет получить $1 млрд Россия не признает юрисдикцию подобных процессов и не участвует в них. Иск был подан в 2015 году, когда одним из основных акционеров банка был Игорь Коломойский , но в декабре 2016 года банк был национализирован.

Приватбанк сообщил, что Арбитражный суд в Гааге вынес решение в его пользу и против Российской Федерации по экспроприации активов банка в Крыму.

«В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований Приватбанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы Приватбанка в Крыму, и что Приватбанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», — говорится в сообщении украинской кредитной организации.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате Приватбанку «за незаконные действия Российской Федерации, на следующий этап арбитражного разбирательства». Сам банк сообщил, что намерен получить возмещение «в размере более 1 млрд долларов США».

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гаагский арбитраж сообщает, что частичное решение от 4 февраля по вопросам ответственности ответчика в отношении требований истцов на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, а также по нерешенным ранее вопросам юрисдикции и допустимости было принято единогласно.

Суд напоминает, что слушание дела по существу состоялось 1-3 ноября 2017 года, после чего состав арбитража пригласил стороны представить дополнительные письменные пояснения. Истцы представили свои письменные пояснения 26 января 2018 года, тогда как РФ письменных пояснений не давала.

Затем 5 июля 2018 года состав арбитража попросил стороны представить дополнительный документ, что было сделано истцами 12 июля 2018 года.

Разбирательство было начато 13 апреля 2015 года в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года. Истцы утверждают, что РФ нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского соглашения, путем принятия мер, которые не позволили истцам продолжить свой банковский бизнес в Крыму.

Напомним, что на момент подачи иска в РФ основными акционерами Приватбанка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов . Но в декабре 2016 года банк был национализирован. Сейчас украинские власти судятся с бизнесменами в иностранных судах.

В частности, в декабре прошлого года Национальный банк Украины подал в Швейцарии иск к Коломойскому на общую сумму 6,64 млрд грн (около $237 млн). Лондонский суд отказался принимать подобный иск, это решение было обжаловано Приватбанком также в декабре.

Таким образом, Коломойский не сможет даже теоретически получить ни копейки «российских» денег.

Ранее иностранные суды уже вставали на сторону украинских истцов в подобных делах. В ноябре 2018 года украинский «Ощадбанк» заявил, что выиграл иск против России о взыскании ущерба из-за утери активов в результате присоединения Крыма к России. Такое решение вынес арбитражный суд в Париже, удовлетворив требование о компенсации убытков «Ощадбанка».

«Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации», — говорится в сообщении банка.

Впрочем, Россия не признает юрисдикцию Гаагского арбитража в таких делах и даже не присылает на процессы своих представителей. Платить, соответственно, также никто не собирается.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков отреагировал на решение арбитраж в Гааге по иску украинского Приватбанка к России, передает ФАН.

Он напомнил, что вкладчики Приватбанка, проживающие в Крыму, в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией потеряли все свои сбережения, после чего государство возместило финансовые потери крымчан.

«На самом деле это украинские олигархи должны нам. Именно они уехали с нашими депозитами. Эти депозиты были возвращены за счет фонда защиты вкладчиков Российской Федерации, за счет приватизации имущества Коломойского. Я думаю, мы докажем свою правоту. Уверен, что ему никто платить не будет», — сказал он.

Чтобы возместить потерянные вклады, в том числе в Приватбанке, жителям Крыма был создан Фонд защиты вкладчиков. Власти Крыма для выплат крупных вкладов приняли решение национализировать крымское имущество Коломойского. Первым проданным объектом стал санаторий «Форос».

«Больше половины имущества мы реализовали. Оставшееся имущество в следующем году будет выставлено на торги, а проданные средства отправятся в Фонд защиты вкладчиков», — говорила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина (цитата по РИА «Новости»).

По ее словам, в текущем году от приватизации имущества украинского олигарха было выручено 575 млн рублей.