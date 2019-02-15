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Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР. Об этом сам американский лидер сообщил в пятницу на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.
Согласно изложенной Трампом информации, Абэ какое-то время тому назад передал ему копию своего письма в Норвежский нобелевский комитет. Как заявил руководитель администрации США, Абэ уведомил, что выдвинул его от лица Японии на получение Нобелевской премии мира.
"Премьер-министр Японии Абэ передал мне копию изумительного письма, которое он направил лицам, присуждающим то, что называется Нобелевской премией мира. Он сказал, что выдвинул меня от лица Японии: "Прошу их присудить вам Нобелевскую премию мира", — сказал Трамп.
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В мире , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , Нобелевский комитет , Администрация США , КНДР , США , Япония
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