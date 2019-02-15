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В Италии задумались о выходе из ЕС 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: Reuters
Италии придется выйти из Евросоюза, если популистские партии не получат большинства в Европарламенте. Об этом заявил представитель правопопулистской партии «Лига Севера» Клаудио Борги, передает агентство Reuters.
По мнению Борги, представителя партии по экономическим вопросам, выборы, которые состоятся в мае этого года — последняя возможность для популистских партий изменить Европу — для этого им нужно взять большинство голосов.
«Мы либо добьемся успеха сейчас и изменим ситуацию в Европе, либо нам придется уйти», — приводит агентство слова политика.
«Лига Севера» — антимигрантская и националистическая популистская партия. Ее лидер Маттео Сальвини в октябре 2018 года заявил, что высшее руководство Евросоюза — председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси — «настоящие враги Европы».
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В мире , Европа , Экономика , Жан-Клод Юнкер , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Reuters , Италия
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