В Италии задумались о выходе из ЕС

По мнению Борги, представителя партии по экономическим вопросам, выборы, которые состоятся в мае этого года — последняя возможность для популистских партий изменить Европу — для этого им нужно взять большинство голосов.

«Мы либо добьемся успеха сейчас и изменим ситуацию в Европе, либо нам придется уйти», — приводит агентство слова политика.