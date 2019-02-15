Мадуро заявил о «полном успехе» прошедших в Венесуэле военных учений

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу о полном успехе проводившихся в стране крупнейших военных учений Angostura.

"Поздравляю с полным успехом военных учений. Военные родины! Максимальная мораль, дисциплина, сознание! Одни боливарианские вооруженные силы — на службе родины, мира, защитники конституции, институтов и своего единственного главнокомандующего, Николаса Мадуро Моро, президента-рабочего, сына Чавеса", — заявил президент в ходе мероприятий, приуроченных к 200-летнему юбилею Ангостурского конгресса.

Его заявление транслировалось в Periscope.

Конгресс был созван 15 февраля 1819 года по инициативе Симона Боливара в столице освобожденных от испанского владычества провинций Венесуэлы — городе Ангостура. Конгресс вновь провозгласил независимость Венесуэлы (до этого она провозглашалась в 1811 и 1813 годах) и назначил Боливара временным президентом и главнокомандующим армией республики.

Учения проходили с 10 по 15 февраля. Как отмечал ранее Мадуро, они стали самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю.