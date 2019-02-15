В СБУ заявили о вторжении российских спецслужб в украинский интернет

Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что Россия якобы пытается вмешиваться в избирательный процесс в Днепропетровской области. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Сотрудники СБУ во время выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, в результате следственных мероприятий ведомству удалось выяснить, что российские кураторы привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в соцсетях провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения. Материалы, в том числе, призывали к изменению государственных границ Украины.

По данным фактам ведется расследование в уголовном производстве, открытом по статье 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны»).