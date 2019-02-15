Порошенко потратил на избирательную кампанию уже более $2,5 млн

Президент Украины Петр Порошенко , который второй раз баллотируется на пост главы государства, уже потратил на свою избирательную кампанию 70 миллионов гривен (более 2,5 миллиона долларов по текущему курсу), он финансирует ее из собственных средств, сообщил представитель штаба президента Олег Медведев. "На данный момент на компанию потрачено 70 миллионов гривен. Относительно общей суммы, сколько планируется потратить — она пока неизвестна. Жизнь покажет. Но сколько бы ни было потрачено — это будет исключительно из избирательного фонда", — сказал Медведев на брифинге избирательного штаба Порошенко в пятницу. По его словам, Порошенко самостоятельно финансирует свою избирательную кампанию. Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, парламентские — осень. Всего на пост президента зарегистрированы рекордные за всю историю 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко , однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.