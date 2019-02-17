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«Долой США, да здравствует Путин!» Что творится на Гаити
«Долой США, да здравствует Путин!» Что творится на Гаити

Иванка Трамп заявила, что у немцев больше общего с США, чем с Россией 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка заявила в интервью Bild, что у немцев больше общего с США, чем с Россией.
«Я думаю, что немцы понимают и знают, что у них гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией», — заявила Иванка Трамп.
По её мнению, у ФРГ и Соединённых Штатов похожие взгляды на вопросы свободы, права и экономических возможностей.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, опубликованным в отчёте о безопасности Центра стратегии и высшего командования ФРГ, большинство граждан Германии считают, что США потенциально угрожают мировому порядку.
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В мире , Конфликты , США , Иванка Трамп , Дональд Трамп , Bild
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