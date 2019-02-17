Иванка Трамп заявила, что у немцев больше общего с США, чем с Россией

«Я думаю, что немцы понимают и знают, что у них гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией», — заявила Иванка Трамп.

По её мнению, у ФРГ и Соединённых Штатов похожие взгляды на вопросы свободы, права и экономических возможностей.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, опубликованным в отчёте о безопасности Центра стратегии и высшего командования ФРГ, большинство граждан Германии считают, что США потенциально угрожают мировому порядку.