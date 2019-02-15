Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Донбасс приготовился к мобилизации 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
В случае провокаций со стороны Киева в Донбассе в кратчайшие сроки будет мобилизовано добровольческое движение. Об этом заявил бывший председатель Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, его слова приводит Telegram-канал WarGonzo.
«Если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки», — подчеркнул Бородай в ходе совещания Совета командиров Союза добровольцев Донбасса, отметив, что «в разгар выборной гонки от Киева можно ожидать, чего угодно».
Совещание совета проходит в Москве в пятницу, 15 февраля. Помимо Бородая, в нем также участвует помощник президента России Владислав Сурков. Как отмечает WarGonzo, главной задачей участников встречи стало обсуждение плана действий в условиях предвыборной президентской кампании на Украине.
14 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минометный обстрел территории ДНР. Всего за сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня, действующий с 29 декабря 2018 года, более 35 раз, выпустив по территории республики более 450 боеприпасов из минометов, зенитных установок, гранатометов, вооружения БТР и БМП.
В начале февраля стало известно, что на юг Донецкой области была переброшена группа украинских диверсантов, подготовленная инструкторами США и Канады. Также украинское командование направило в район две снайперские пары под руководством майора Барбарича.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться в конце января.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили ВСУ.
Последние новости
Донбасс приготовился к мобилизации Владимир Машков объявил об уходе из кино Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра
Комментарии115
В мире , Владислав Сурков , Александр Бородай , Петр Порошенко , Москва
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение