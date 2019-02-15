«У Порошенко истерика»: Тимошенко ответила на обвинения

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко прокомментировала обвинения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом она написала в твиттере.

По ее словам, эта информация не соответствует действительности. Заявления в свой адрес политик связала с предстоящими выборами.

"У Порошенко (Петра Порошенко, президента Украины. — "Газета.Ru") и его ручной генпрокуратуры истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают…", — написала Тимошенко.

Она также порекомендовала генпрокурору Украины Юрию Луценко принять "дружеский совет" и уйти в отпуск на время избирательной кампании, так как он один за другим штампует "высосанные из пальца" дела против конкурентов Порошенко.

Ранее сообщалось, что Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении.