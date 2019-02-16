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«Желтые жилеты» перекрыли Елисейские поля перед началом марша 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники движения "желтых жилетов" собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям в преддверии 14-й по счету субботней манифестации. Согласно кадрам, которые выкладывают пользователи Twitter с места событий, там собрались несколько сотен человек.
До 10:30 по местному времени (12:30 мск) автомобильное движение в этом районе происходило в обычном режиме, однако теперь машины с трудом проезжают этот участок дороги. Сначала собравшиеся перекрыли выезд с Елисейских полей на круговую развязку на площади Звезды — Шарля де Голля, а затем нарушили движение и на перекрестке. Люди в желтых жилетах подошли к полицейским, которые дежурят в центре площади под Триумфальной аркой и скандируют оскорбительные лозунги в адрес президента.
Полицейские уже перекрыли нижнюю часть Елисейских полей в районе кругового перекрестка перед театром Маржини при помощи мобильного железного заграждения. Несколько бронемашин жандармерии дежурят возле Малого дворца неподалеку. Точное количество полицейских и жандармов, которые будут дежурить на улицах Парижа, держится в секрете.
Марш должен начаться в районе 13:00 по местному времени (15:00 мск) и пройдет мимо Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции, министерства труда и Объединения предпринимателей (Medef).
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