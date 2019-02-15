Польша сократила поддержку белорусской оппозиции

Польша сократила финансирование белорусского оппозиционного сайта charter97.org. Об этом заявила главный редактор портала Наталья Радина на своей странице в Facebook.

«Такое резкое сокращение помощи сайту фактически означает его уничтожение», — заявила Радина.

По ее словам, поддержка сайта со стороны польских властей сократилась в пять раз. Она связывает это с визитом в Польшу главы белорусского парламента Михаила Мясникова, так как официальный Минск давно требует закрытия «Хартии-97».

В Фонде международной солидарности (ФМС), через который сайт и спонсировался польским МИД , информацию о политических причинах сокращения финансирования опровергают.

«Величина поддержки зависит от характера проекта, возможностей ФМС и готовности к сотрудничеству, в том числе к подчинению правилам, которыми руководствуются все партнеры ФМС», — сообщили там.

«Хартия-97» заблокирована в Белоруссии с 24 января 2018 года. Решение об этом приняло министерство информации «в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации»». В мае 2018 года charter97.org заблокировали и в России.

Фонд международной солидарности был основан в Варшаве в 1997 году для осуществления проектов преимущественно в странах Восточного партнерства. Главным спонсором фонда является министерство иностранных дел Польши.