Британская военнослужащая оказалась моделью эротических сайтов

Военнослужащая британской армии Бриони Мюррей (Briony Murray) оказалась моделью эротических фотосессий и роликов. На скандал, разгоревшийся вокруг девушки, обратило внимание издание The Sun.

В сети были обнаружены видео со стриптизом Мюррей, а также снимки, где она позирует в белье и топлес. На одной из фото она изображена в полковом галстуке.

26-летняя девушка до сих пор зарегистрирована на множестве тематических ресурсов. Там она фигурирует под псевдонимом Briony M, утверждая, что постоянно снимается с 2013 года.

Сослуживцы Мюррей были шокированы находкой. Некоторые из них возмутились тем, что престижное военное подразделение нанимает подобных людей.

По версии руководства, все снимки и записи были сделаны до того, как Мюррей вступила в вооруженные силы.

«Она хороший солдат, вот что важно», — ответил источник, близкий к командованию.

Он отметил, что каждый имеет право на свою историю.