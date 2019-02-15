Болтон пригрозил тем, кто не признает Гуаидо главой Венесуэлы

"Те, кто строит заговоры с (действующим президентом Венесуэлы Николасом — ред.) Мадуро, чтобы разрушить демократические институты Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями", — написал Болтон в Twitter.

Под "последствиями" США обычно понимают санкции. Вашингтон уже задействовал многочисленные санкции против руководства Венесуэлы и грозил санкциями другим странам, если они будут поддерживать Мадуро.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.