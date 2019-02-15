Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан встретился с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в Брюсселе и обсуждал, в частности, Россию, сообщил представитель Пентагона Эрик Пэхон.
"Лидеры обсудили широкий круг оборонных вопросов, включая важность единства НАТО, нарушение пагубной деятельности России и защиту телекоммуникационной инфраструктуры и оперативной целостности альянса от китайских манипуляций", — сказал представитель Пентагона.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Российский лидер Владимир Путин в тот же день заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.