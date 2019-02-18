Глава ОБСЕ призвал Украину пересмотреть решение по наблюдателям из России

По его словам, стороны обсудили "актуальное развитие ситуации" на Украине, а также приближающиеся президентские выборы в стране, которые состоятся 31 марта.

"Понимая сложность актуальной ситуации в отношениях между Киевом и Москвой, хочу, тем не менее, попросить вас, чтобы вы уважали принципы, которыми ОБСЕ руководствуется уже не одно десятилетие", — передает Гандел обращение Лайчака к Климкину.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что допуск наблюдателей от России в Киев будет способствовать "демократическому ходу" выборов.

Ранее Климкин заявлял, что "у марсиан больше шансов" последить за украинскими выборами, чем у россиян.