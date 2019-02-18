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Глава ОБСЕ призвал Украину пересмотреть решение по наблюдателям из России 

Газета.Ru + ещё 20 45 минут назад
Председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Брюсселе призвал власти Украины пустить наблюдателей из России на президентские выборы в стране. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Словакии Бориса Гандела.
По его словам, стороны обсудили "актуальное развитие ситуации" на Украине, а также приближающиеся президентские выборы в стране, которые состоятся 31 марта.
"Понимая сложность актуальной ситуации в отношениях между Киевом и Москвой, хочу, тем не менее, попросить вас, чтобы вы уважали принципы, которыми ОБСЕ руководствуется уже не одно десятилетие", — передает Гандел обращение Лайчака к Климкину.
Председатель ОБСЕ подчеркнул, что допуск наблюдателей от России в Киев будет способствовать "демократическому ходу" выборов.
Ранее Климкин заявлял, что "у марсиан больше шансов" последить за украинскими выборами, чем у россиян.
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Комментарии15
В мире , Видео , Украина , Павел Климкин , Мирослав Лайчак , МИД , ОБСЕ , Брюссель , Словакия
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