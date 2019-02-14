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Роухани обвинил США в нарушении суверенитета Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Войска США, находясь в Сирии без разрешения правительства САР, грубо нарушают суверенитет государства, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Сочи.
"Они грубо нарушили суверенитет независимого государства. Это, конечно же, результат внутриполитической игры в Америке", — сказал он.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР без уточнения конечных сроков такого вывода.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что если Белый дом не сменит курс, военные выведут значительную часть контингента из Сирии к середине марта, а полностью вывод будет завершен к концу апреля.
*Запрещённая в России террористическая организация
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Исламское государство , Иран , Сирия , Сочи
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