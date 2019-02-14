Роухани обвинил США в нарушении суверенитета Сирии

"Они грубо нарушили суверенитет независимого государства. Это, конечно же, результат внутриполитической игры в Америке", — сказал он.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР без уточнения конечных сроков такого вывода.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что если Белый дом не сменит курс, военные выведут значительную часть контингента из Сирии к середине марта, а полностью вывод будет завершен к концу апреля.

*Запрещённая в России террористическая организация