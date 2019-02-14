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На Украине рассказали о причинах высокого рейтинга Зеленского 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко рассказала, почему у кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского высокий рейтинг.
Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта, парламентские — осенью. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего президента Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.
"Первое. Комики, как таковые, актеры, излучают позитив. Страна, которая живет 5 лет в глубочайшей депрессии, в принципе, воспринимает Зеленского как человека, который дарит им некий уют, некий позитив, некие позитивные положительные эмоции", — сказала Бондаренко в ходе круглого моста в МИА "Россия сегодня".
При этом она отметила, что позитив Зеленского — это "лишь фасад", который отличается от истины.
"Второй момент. Это что-то новое (в политике). Это человек, который, по сути, пришел из шоу-бизнеса. Я согласна, что сейчас политика больше похожа на шоу-бизнес или шоу-бизнес больше похож на политику. Это два сплетенных сейчас сектора, сегмента", — сказала Бондаренко.
По ее словам Зеленский — "это человек, который, по сути, очень эффектный на сцене". При этом экс-депутат Рады выразила сомнение, что у Зеленского получится победить на предстоящих выборах.
"Программа максимум у его команды — вряд ли победить на этих выборах. Я думаю, что там, скорее всего, прицел на парламентские выборы и провод группы депутатов под брендом "Слуга народа" (партия Зеленского — ред.). В любом случае, Зеленский для Украины, как кандидат, который вырос ниоткуда — это будет сложный выбор, сложный опыт", — отметила она.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Елена Бондаренко , Верховная Рада , РИА Новости
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