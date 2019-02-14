На Украине рассказали о причинах высокого рейтинга Зеленского

Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта, парламентские — осенью. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко , однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего президента Петра Порошенко , по данным опросов, составляет около 14%.

"Первое. Комики, как таковые, актеры, излучают позитив. Страна, которая живет 5 лет в глубочайшей депрессии, в принципе, воспринимает Зеленского как человека, который дарит им некий уют, некий позитив, некие позитивные положительные эмоции", — сказала Бондаренко в ходе круглого моста в МИА "Россия сегодня".

При этом она отметила, что позитив Зеленского — это "лишь фасад", который отличается от истины.

"Второй момент. Это что-то новое (в политике). Это человек, который, по сути, пришел из шоу-бизнеса. Я согласна, что сейчас политика больше похожа на шоу-бизнес или шоу-бизнес больше похож на политику. Это два сплетенных сейчас сектора, сегмента", — сказала Бондаренко.

По ее словам Зеленский — "это человек, который, по сути, очень эффектный на сцене". При этом экс-депутат Рады выразила сомнение, что у Зеленского получится победить на предстоящих выборах.