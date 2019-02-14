Пенс заявил, что поддержка Европой Ирана углубит разрыв между США и ЕС

Поддерживающие Иран действия европейских стран приведут к углублению противоречий между Брюсселем и Вашингтоном. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс на конференции по Ближнему Востоку, которую Польша проводит совместно с США.

"Некоторые партнеры в Европе пытаются создать механизмы в обход наших санкций [против Ирана], — сказал он, напомнив о созданном Францией, Великобританией и Германией механизме расчета. — Этот инструмент — попытка нарушить санкции США".

"Это укрепит Иран, ослабит ЕС и углубит разрыв между Европой и Америкой", — предупредил Пенс.

Он подчеркнул, что санкции "будут усилены, если Иран не изменит своего дестабилизирующего поведения".

Берлин, Лондон и Париж 31 января объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"). Сам по себе механизм должен обеспечить техническую возможность проводить сделки с Тегераном и не освобождает тех, кто им воспользуется, от санкций США. Для начала его работы необходимо создать аналогичную компанию в Иране.