Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенс заявил, что поддержка Европой Ирана углубит разрыв между США и ЕС 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Поддерживающие Иран действия европейских стран приведут к углублению противоречий между Брюсселем и Вашингтоном. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс на конференции по Ближнему Востоку, которую Польша проводит совместно с США.
"Некоторые партнеры в Европе пытаются создать механизмы в обход наших санкций [против Ирана], — сказал он, напомнив о созданном Францией, Великобританией и Германией механизме расчета. — Этот инструмент — попытка нарушить санкции США".
"Это укрепит Иран, ослабит ЕС и углубит разрыв между Европой и Америкой", — предупредил Пенс.
Он подчеркнул, что санкции "будут усилены, если Иран не изменит своего дестабилизирующего поведения".
Берлин, Лондон и Париж 31 января объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"). Сам по себе механизм должен обеспечить техническую возможность проводить сделки с Тегераном и не освобождает тех, кто им воспользуется, от санкций США. Для начала его работы необходимо создать аналогичную компанию в Иране.
ТАСС: последние новости
Абэ пообещал продолжить активные переговоры по мирному договору с Россией МИД Молдавии просит правительство отозвать посла в России Гуайдо заявил, что в Колумбии будет еще один пункт распределения гумпомощи для Венесуэлы
Комментарии1
В мире , Европа , США , ЕС , Брюссель , Германия , Иран , Польша , Великобритания , Франция
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Болгария захотела российского вмешательства
В мире Статьи
Сильная турбулентность разнесла салон лайнера
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение