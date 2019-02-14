Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы

Украинцам померещилась атака Путина на президентские выборы

Президентская кампания на Украине напоминает цирк: около полусотни кандидатов, один другого краше. Масла в огонь подливают заявления о российской угрозе: дескать, сам Путин готовит атаку на честные и прозрачные выборы.

Самой большой угрозой для Украины на президентских выборах является Россия и лично ее президент. С таким громким заявлением выступил ветеран внешней разведки Василий Богдан. Он с чего-то решил, что Россия готовит масштабную кибератаку на украинские выборы.

Отставной генерал рассказал журналистам о том, что российским спецслужбам дополнительно выделено 350 миллионов долларов для проведения информационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористической деятельности в Украине. Цель поставлена такая: создать зоны социальной напряженности в Незалежной. Также, по словам Богдана, перед выборами 31 марта готовится вброс компрометирующих материалов на определенных политиков.

Последнее утверждение вызывает улыбку: какой еще компромат в дополнении к тому, которым заполнены украинские СМИ, сможет повлиять на выбор граждан перед выборами? Про Петра Порошенко Юлию Тимошенко , к примеру, известно столько, что хватит на несколько уголовных дел.

К тому же президент Украины своим решением запретил участие российских наблюдателей на предстоящих выборах. Москву, к слову сказать, уже всерьез думает — признавать или нет результаты голосования 31 марта. Заявления об этом сделаны на самом высоком уровне.

Бредням о вмешательстве России в президентские выборы не верят и сами украинцы. В комментариях к статье с высказываниями генерала Богдана на сайте издания "Обозреватель" есть такие комментарии: "Що, опять кибератаки? А они вообще заканчивались после вируса "Бухой Петя"?" — пишет Евгений Воронов . А Игорь Анатольевич ставит свой диагноз политической верхушке страны: "Одна угроза на Украине — это дебилы у власти".