Друга Москвы хотят лишить пожизненной власти

Против идеи продлить полномочия президента в Египте сформировалась целая оппозиционная группа. Абдель-Фатах ас-Сиси хотел бы остаться у власти на третий четырехлетний срок — он говорит об этом открыто, оправдывая такую необходимость чаяниями египтян. Однако амбициям военачальника, ставшего у руля государства, мешает Конституция, которая ограничивает количество допустимых президентских сроков. Изменения в Основном законе государства лоббирует отдельная инициативная группа, за которой, возможно, «прячется» сам президент.

О формировании отдельной оппозиционной фракции, готовой выступить против продления президентских полномочий ас-Сиси, сообщает региональная пресса. Оппозиционная группа в Египте объединила политиков, правозащитников и общественных деятелей, которые оказались недовольны инициативой, позволяющей остаться ас-Сиси на своем посту ещё долгое время. Это, как полагают оппоненты президента, приведёт к еще большему укреплению авторитарной формы правления. Самого ас-Сиси неоднократно упрекали в авторитаризме, даже когда он только пришел к власти. Под соусом борьбы с «Братьями-мусульманами» (запрещен в РФ ) и другими экстремистскими группами Каир претворял в жизнь репрессивные меры, не очень-то отличавшиеся от тех, которые практиковало правительство Хосни Мубарака . Вероятно, с продлением президентского срока от ас-Сиси ожидают ужесточения политической линии.

Еще в конце 2018 года группа юристов во главе с активистом Айманом Абдель Хакимом обратилась в суд с иском, в котором содержалось требование при помощи побудить депутатов Палаты представителей пересмотреть основной закон страны.

«Статья 140 конституции, которая ограничивает полномочия президента 8 годами, является несправедливой, соизмеряя такой короткий срок с масштабом стоящих перед страной проблем и экономических задач, — говорилось в тексте заявления группы юристов. — Народ как источник власти должен иметь право повлиять на это положение».

Инициатива предполагает введение третьего мандата для президента, однако сделать это предлагается при помощи референдума. Рассмотрение по существу этого иска откладывалось не один раз, пока в парламент не обратился депутат Абдель Хади аль-Касби с таким же требованием. Впрочем, его инициатива имеет содержательные отличия: она предлагает не только увеличить срок полномочий, но также включает в себя требование ввести должность одного или нескольких вице-президентов, реабилитировать верхнюю палату парламента (она исчезла после революции 2011 года).

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Продлением полномочий ас-Сиси Каир озаботился слишком рано. Президент был переизбран в 2018 году — его полномочия истекают только в 2022-м. Еще до того, как он был переизбран, ас-Сиси заявлял, что он хочет попробовать себя в роли президента ещё раз, при этом отмечал, что якобы не останется у власти ни единого дня против воли граждан Арабской Республики Египет. Впрочем, ответить на вопрос, хотят ли египтяне в очередной раз увидеть перед собой «пожизненного» президента, затруднительно. Если референдум и можно организовать, то где гарантии, что он пройдет без нарушений и фальсификаций. Новая Конституция в Египте появилась после революции, в 2012 году. Пункт о президентских полномочиях был изменен, чтобы следующий лидер не повторил пути Мубарака, занимавшего свой пост около 30 лет. Его переизбрание на очередной срок тоже вроде как определялось всенародным референдумом, в ходе которого граждане высказывали свое мнение, поддерживают ли они эту идею.

Аналитики полагают: если поправки в конституции будут приняты, то несмотря на то, что текущий срок полномочий ас-Сиси закончится в 2022 году, он будет иметь право баллотироваться на выборах в том же году и в 2028-м. Эти поправки специально включены в число других явно либеральных и прогрессивных предложений, которые включают в себя улучшение парламентского представительства меньшинств. Что же касается оппозиционной группы, то среди нее есть депутаты египетского парламента, однако они малочисленны для того, чтобы повлиять на судьбу поправки.