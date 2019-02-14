МИД Ирана назвал условия для разрыва ядерного соглашения

Иран не намерен «просто так» отказываться от ядерной сделки, сделает это только в качестве ответа на действия других сторон. Об этом в программе «RT Интервью» заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Отвечая на вопрос о двух основных требованиях ЕС (вступление Ирана в Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ( ФАТФ ) и запуск переговоров по проблеме баллистических ракет), он отметил, что Европа должна выполнить свои обязательства в соответствии с ядерным соглашением.

«Мы выразили приверженность ядерному соглашению, а МАГАТЭ подтвердила, что мы его соблюдаем. Именно США вышли из ядерного соглашения, а европейцы не сумели претворить его в жизнь», — сказал министр.

По его словам, перед тем, как начать разговор о других вопросах, европейцам следует выполнить свои обязательства.

«Они явно проявили безразличие в том, что касается необходимости их соблюдать, в частности в отношении Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Вот мы как раз выполняем все её предписания в рамках своего внутреннего законодательства», — добавил он.

Он отметил, что у Ирана есть «много вариантов действия» на случай, если Европа настоит эти двух условиях.

«Эти два условия не связаны с ядерным соглашением. Однако если наши контрагенты не захотят выполнять свои обязательства в соответствии ним, то у нас будет достаточно альтернатив. Одной из таких альтернатив является выход из ядерного соглашения. Если мы решим так поступить, то это станет лишь реакцией на выход Вашингтона и безразличную позицию Брюсселя», — заявил Зариф.

Как подчеркнул глава МИД, Иран не откажется «от ядерной сделки просто так».

«Только — в ответ на действия других сторон. Однако данный вариант действий не является для нас приоритетным. Таким образом, Европа должна принять решение, а мы, соответственно, предпримем шаги на его основе», — заключил он.

Летом 2018 года в МИД Ирана допускали, что Тегеран может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны.

В конце января Франция, Германия и Британия создали механизм расчётов с Ираном.