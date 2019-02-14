Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Ирана назвал условия для разрыва ядерного соглашения 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Иран не намерен «просто так» отказываться от ядерной сделки, сделает это только в качестве ответа на действия других сторон. Об этом в программе «RT Интервью» заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Отвечая на вопрос о двух основных требованиях ЕС (вступление Ирана в Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и запуск переговоров по проблеме баллистических ракет), он отметил, что Европа должна выполнить свои обязательства в соответствии с ядерным соглашением.
«Мы выразили приверженность ядерному соглашению, а МАГАТЭ подтвердила, что мы его соблюдаем. Именно США вышли из ядерного соглашения, а европейцы не сумели претворить его в жизнь», — сказал министр.
По его словам, перед тем, как начать разговор о других вопросах, европейцам следует выполнить свои обязательства.
«Они явно проявили безразличие в том, что касается необходимости их соблюдать, в частности в отношении Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Вот мы как раз выполняем все её предписания в рамках своего внутреннего законодательства», — добавил он.
Он отметил, что у Ирана есть «много вариантов действия» на случай, если Европа настоит эти двух условиях.
«Эти два условия не связаны с ядерным соглашением. Однако если наши контрагенты не захотят выполнять свои обязательства в соответствии ним, то у нас будет достаточно альтернатив. Одной из таких альтернатив является выход из ядерного соглашения. Если мы решим так поступить, то это станет лишь реакцией на выход Вашингтона и безразличную позицию Брюсселя», — заявил Зариф.
Как подчеркнул глава МИД, Иран не откажется «от ядерной сделки просто так».
«Только — в ответ на действия других сторон. Однако данный вариант действий не является для нас приоритетным. Таким образом, Европа должна принять решение, а мы, соответственно, предпримем шаги на его основе», — заключил он.
Летом 2018 года в МИД Ирана допускали, что Тегеран может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны.
В конце января Франция, Германия и Британия создали механизм расчётов с Ираном.
RT на русском: последние новости
В Совфеде оценили слова экс-представителя НАТО в Москве в адрес России В Японии в ходе съезда по Курилам отказались от фразы о «незаконной оккупации» островов На Украине призвали Зеленского оплатить показ «Слуги народа — 3» из избирательного фонда
Комментарии
В мире , Ближний Восток , МИД , ЕС , ФАТФ , МАГАТЭ , Иран , США
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение