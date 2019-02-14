Украинская армия начала массированный обстрел Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минометный обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня с 8:30 вооруженные формирования Украины ведут массированный огонь по территории республики с применением тяжелого вооружения на всех трех направлениях», — сообщили в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). Уточняется, что за последний час по территории республики выпущено более ста мин калибром 120 и 82 миллиметра. Под обстрелом оказались населенные пункты Ленинское, Коминтерново, Ясиноватая, Старомихайловка, Спартак, Жабичево и территории, прилегающие к Донецкому аэропорту.

Представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что за последние сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня более 35 раз, выпустив по территории республики более 450 боеприпасов из минометов, зенитных установок, гранатометов, вооружения БТР и БМП.

Очередной режим тишины в Донбассе вступил в силу 29 декабря 2018 года. Это перемирие стало пятым за прошлый год. После новогоднего перемирия, которое вступило в силу в конце 2017-го, стороны пытались договориться об «абсолютном перемирии» начиная с 5 марта, однако прекращения огня добиться не удалось. Отдельно объявлялись пасхальное перемирие начиная с 30 марта, перемирие на уборку урожая с 1 июля и школьное перемирие с 29 августа.