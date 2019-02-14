В Би-би-си признали инсценировку видео последствий химатаки в Сирии

Продюсер британской корпорации Би-би-си Риам Далати заявил о том, что видео о якобы совершенной сирийской армией химической атаки в городе Дума 7 апреля 2018 года было инсценировкой.

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной», — написал Далати в Твиттере, отметив, что никто из пациентов больницы не погиб.

При этом он подчеркнул, что все равно считает, что химическая атака на Думу была совершена на самом деле.

Движение сирийской оппозиции «Белые каски» пользуется поддержкой со стороны США и других стран Запада. Правительство Сирии считает «Белые каски» террористами, вышедшими из «Джебхад ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация). Президент Башар Асад пообещал уничтожить всех членов движения, кто не сложит оружие в обмен на амнистию. МИД РФ считает деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации законных властей Сирии.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Посетившие сирийскую Думу американские журналисты также не нашли свидетельств химатаки, хотя осмотрели место и поговорили с жителями, а также побывали в больнице, куда якобы были доставлены жертвы атаки. Тем не менее, 14 апреля США совместно с Францией и Великобританией нанесли ракетные удары по Сирии.

Летом 2018 года Израиль по просьбе США, Канады и европейских стран эвакуировал из Сирии большую часть активистов движения «Белые каски» и членов их семей в связи с успешными действиями правительственных войск.